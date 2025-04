L’AQUILA: UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI CHIUSO PER MOTIVI TECNICI

L’AQUILA – Il settore Ambiente e Transizione ecologica del Comune dell’Aquila comunica che, salvo che per le attività essenziali relative ai provvedimenti di autorizzazione per i trasporti funebri, per motivi tecnici l’ufficio Servizi Cimiteriali resterà chiuso al pubblico nella giornata di domani, venerdì 18 aprile, e martedì 22 aprile.

