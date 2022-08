L’AQUILA, UILTRASPORTI: “ASM RIDIMENSIONATA PER SERVIZI PERDONANZA, AZIENDA NON AFFIDABILE?”

L’AQUILA – “Questa mattina nel leggere i quotidiani locali abbiamo appreso una notizia che non avremmo mai voluto leggere, alcuni servizi, come la pulizia degli spazi destinati agli eventi principali della Perdonanza,vengono affidati ad una ditta privata”.

Così l’Organizzazione sindacale Uiltrasporti che rivolgendosi in particolare al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, come si legge in una nota, ha “deciso di denunciare e mettere in evidenza una delibera in cui stabilisce che l’azienda che si occupa dei servizi di pulizia, trasporto e raccolta dei rifiuti e smaltimento per la città di L’Aquila, cioè Asm SpA, con l’arrivo del Santo Padre a L’Aquila negli eventi Celestiniani, viene ridimensionata, tant’è vero che detti servizi gestiti da sempre dall’azienda Comunale Asm negli eventi Celestiniani, le vengono tolti e affidati ad una azienda privata, secondo logiche che non comprendiamo”.

Secondo quanto emerso, il Comune dell’Aquila ha affidato alla ditta Puli Service di Sassa, tra le altre cose, la pulizia e della sanificazione dei gazebo, la rimozione dei rifiuti da piazza Duomo e da Collemaggio, la pulizia delle sedute e del palco, e l’asciugatura delle sedie. E così Uiltrasporti sottolinea che “non ci sta”.

“Ricordo al sindaco di L’Aquila che l’azienda Asm SpA, ha gestito servizi ed eventi importantissimi per la città, oltre a tutte le manifestazioni della Perdonanza (fino ad oggi), anche il G8, l’Adunata Nazionale degli Alpini anno 2015, dando un servizio valutato eccellente da tutti, compresi i mèdia internazionali”, scrive il segretario regionale Uiltrasporti Abruzzo Primo Cipriani.

“Fino ad oggi, Asm SpA è stata ritenuta una azienda affidabile e all’altezza dei compiti che le sono stati assegnati. Ricordo al sindaco di L’Aquila, che il proprietario di questa azienda è lui, gli amministratori dell’ azienda li nomina lui, quindi, se ritiene che oggi Asm non sia in grado di svolgere alcuni servizi, gli ricordiamo, che questo è il suo secondo mandato da sindaco. L’amministratore unico dell’azienda Asm SpA di L’Aquila può trarre le conclusioni da tale atto”, chiosa Cipriani.