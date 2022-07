L’AQUILA: ULTIMATI LAVORI DELLA GSA RIPARAZIONE RETE IDRICA ZONA TORRIONE

L’AQUILA – lIn relazione ai lavori di riparazione della perdita in centro storico, i tecnici di Gran Sasso Acqua spa informano di aver finito i lavori in anticipo sui tempi previsti e comunicano che a breve tornerà l’erogazione idrica sia in centro storico che nelle zone immediatamente esterne al centro.

La chiusura temporanea di alcune aree esterne, in particolar modo nella zona del Torrione, si è resa fondamentale perché nel corso dei lavori sulla rete di distribuzione è stato necessario contenere gli scarichi.

Ciò ha causato qualche disservizio assolutamente imprevedibile e prontamente risolto dalla squadra di tecnici al lavoro da questa mattina, e grazie al loro intervento, si potrà tornare alla normalità nell’arco di pochissimo tempo.