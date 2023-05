L’AQUILA: ULTIMO FINE SETTIMANA DI APERTURA DEL MAMMUT, ENTRATA GRATUITA IL 7 MAGGIO

L’AQUILA – Un fine settimana ricco di iniziative nelle due sedi MuNDA con una doppia offerta domenica 7 maggio.

Sabato 6 torna l’ultimo week end di aperture straordinarie del Mammut al Castello Cinquecentesco dell’Aquila con orario 10/18.00 ultima entrata ore 17.30. Biglietto intero 4 €, ridotto 2€, gratuito al di sotto dei 18 anni

Domenica 7 doppia offerta: entrata gratuita per #domenicalmuseo in entrambe le sedi, Castello Cinquecentesco e MuNDA di fronte alle 99 cannelle, e visite guidate curate dagli studenti dell’Accademia Belle Arti, Triennio di Didattica e Comunicazione dell’Arte, formati appositamente dai funzionari del MuNDA, grazie alla convenzione fra i due Istituti.

Inoltre, per far fronte alla importante affluenza di pubblico, è stato previsto per il “Mammut del Castello” un prolungamento di orario per la sola giornata di domenica, fino alle 19.00 con l’ultima entrata alle ore 18.30.

Il MuNDA, in via Tancredi da Pentima (Borgo Rivera), sarà aperto in entrambe le giornate con il consueto orario 8.30/19.30, ultima entrata ore 19.00

Orari visite guidate gratuite di domenica 7 maggio, entrata fino a capienza:

“Il Mammut del Castello”: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 gli alunni dell’Accademia saranno a disposizione per visite, curiosità, domande.

Le collezioni a Borgo Rivera: visite guidate alle ore 11.00; 12.00; 16.30 e 17.30

