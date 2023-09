L’AQUILA: UN ALTRO FURTO CON SCASSO NEL COFFEE SHOP, BOTTINO DI OLTRE MILLE EURO

L’AQUILA – Ennesimo furto con scasso nel Coffee shop h24 in Piazza Palazzo, in pieno centro all’Aquila: ignoti la scorsa notte si sono introdotti nel punto vendita prendendo di mira un distributore automatico, hanno distrutto il vetro con una pietra e hanno rubato prodotti a base di canapa per un totale di oltre mille euro.

“Ancora una volta mi vedo costretto a sporgere denuncia – dice ad AbruzzoWeb il giovane proprietario dell’attività, Shiva Guerrieri – Stiamo visionando le immagini delle telecamere, come le altre volte”.

Già nei mesi scorsi, infatti, malviventi avevano utlizzato lo stesso copione e a gennaio, addirittura, anche due volte in un giorno, con due furti con scasso registrati a distanza di 12 ore.

“In quell’occasione i responsabili furono individuati e arrestati, anche grazie alle telecamere, dopo aver compiuto razzie in tanti altri negozi – ricorda Guerrieri – Ma sono magre consolazioni dal momento che, come sempre, sono io a dover ripagare i danni”.

Infatti, oltre ai prodotti rubati, vanno contati anche i costi per i distributori da riparare: “almeno 400 euro solo il vetro, sperando di non dover scoprire nuove spese improvvise”.