L’AQUILA: UN ANNO SENZA FABIO NARDIS, DOMENICA 20 MESSA IN RICORDO NELLA CHIESA DI SAN SILVESTRO

L’AQUILA – Domenica 20 giugno all’Aquila, alle ore 16.30, nella chiesa di San Silvestro, sarà celebrata una messa in ricordo di Fabio Nardis, scomparso un anno fa a causa di un brutto male.

Nardis, che è salito in cielo all’età di 51 anni, era uno stimatissimo dipendente dell’azienda farmaceutica Menarini nel capoluogo abruzzese ed era molto conosciuto e apprezzato in città. Quella di domenica sarà un’occasione per ricordare, insieme a chi gli ha voluto bene, un ragazzo che ha lasciato un vuoto incolmabile in familiardi ed amici. (red.)