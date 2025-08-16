L’AQUILA: UN CONCERTO CELEBRATIVO PER I 50 ANNI DELLA SCHOLA CANTORUM SAN SISTO

L’AQUILA – “Una serata che unisce tradizione, bellezza, e un messaggio di speranza: non solo una celebrazione musicale, ma un atto d’amore per L’Aquila, un invito a ritrovare nel suono la nostra memoria condivisa e il futuro da costruire”.

Nel suggestivo e nuovissimo scenario della Piazza del Teatro, all’Aquila, domani, domenica 17 agosto, dalle 21, la musica si farà storia e promessa, nel concerto celebrativo organizzato dalla Schola Cantorum Sasn Sisto che celebra quest’anno il suo 50° anniversario di attività, portando avanti con passione la sua missione di divulgazione musicale e culturale.

Fondata nel 1975 come progetto di valorizzazione delle tradizioni musicali locali, è divenuta negli anni un simbolo di continuità, educazione artistica e dialogo intergenerazionale, la storica formazione corale aquilana ha attraversato cinque decenni di storia, mantenendo viva la tradizione corale, formando generazioni di musicisti e promuovendo la bellezza della musica come linguaggio universale.

L’evento, patrocinato dal Comune dell’Aquila, rappresenta un momento di altissima valenza artistica e culturale per la città e per l’intera comunità musicale e vuole offrire alla cittadinanza un momento di condivisione e di bellezza, nel segno dell’arte e della memoria.

Una serata che unisce tradizione, bellezza, e un messaggio di speranza. Il concerto non sarà solo una celebrazione musicale, ma un atto d’amore per L’Aquila, un invito a ritrovare nel suono la nostra memoria condivisa e il futuro da costruire.

Il pubblico sarà testimone di una sinfonia collettiva, dove ogni nota parlerà della forza, dell’identità e della rinascita.

I protagonisti della serata

Sotto la direzione artistica del M° Alberto Martinelli, la serata sarà animata da un viaggio epico nell’opera e nella spiritualità musicale, da Verdi a Mozart, da Puccini a Mascagni, Lehár, Vangelis e Orff. Protagonisti, insieme al coro, saranno il soprano Lorena Lepidi, i tenori Benedetto Agostino e lo stesso maestro del Coro, Alberto Martinelli, l’Orchestra di Fiati Città di Celano, guidata dal M° Giuseppe Iacobucci.

La serata sarà presentata dalla voce inconfondibile di Mauro Pansini.

Il programma è un autentico viaggio nell’anima del melodramma italiano e internazionale e della musica corale con brani emblematici come:

· le emozioni patriottiche di Va’ pensiero e dell’Inno d’Italia

· la spiritualità profonda di Dies irae e La Vergine degli Angeli

· la delicatezza di Tace il labbro e il fuoco passionale di Nessun dorma, Quando men vo’ e Là ci darem la mano

· l’eterea suggestione del Conquest of Paradise

· la forza evocativa di O Fortuna dai Carmina Burana e l’intensità viscerale della Cavalleria Rusticana

Un concerto che unisce passato, presente e futuro, suggellando mezzo secolo di dedizione alla musica, alla comunità e alla bellezza. È una celebrazione dell’identità aquilana, dove le note diventano memoria, rito, festa.

L’Aquila torna a vibrare in nome dell’arte e la Schola Cantorum S. Sisto offre a cittadini e visitatori un’occasione unica: ascoltare la tradizione, respirare l’armonia, celebrare la vita.

La dedica del Maestro Alberto Martinelli per il 50° anniversario della Schola Cantorum San Sisto

“Cinquant’anni di musica non sono solo una storia di note e concerti, ma una narrazione viva fatta di persone, emozioni, generazioni che si sono intrecciate nel canto. Questa serata vuole rendere omaggio a ogni voce che ha contribuito al cammino della nostra Schola Cantorum S. Sisto: da chi ha intonato le prime melodie a chi oggi porta avanti la tradizione con entusiasmo e dedizione. Cantare insieme non è solo fare musica: è costruire comunità, è dare forma al tempo, è restituire bellezza. Grazie a chi c’è stato, a chi c’è e a chi ci sarà. Questo traguardo è di tutti noi.”

La dedica del Presidente dell’Associazione Giuseppe Baiocchetti

“Mi auguro che più avanti, fra 50 anni, la nostra cultura si condensi attorno a quelle cose che ci rendono più famosi anche fuori. Non parlo del nostro coro, parlo della cultura della nostra città che merita di avere un palcoscenico più ampio di quello cittadino.”

Ringraziamenti

La Schola Cantorum S. Sisto, insieme al presidente Giuseppe Baiocchetti e al maestro Alberto Martinelli, ringrazia il pubblico, l’Amministrazione del Comune dell’Aquila e tutti coloro che hanno reso possibile questo memorabile e straordinario appuntamento.

Nel ricordo di cinquant’anni di musica condivisa, con lo sguardo rivolto al futuro, il concerto del 17 agosto sarà un inno alla cultura come bene comune e alla coralità come voce collettiva che unisce.