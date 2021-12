L’AQUILA, UN CONCERTO DI NATALE PER IL PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO: INIZIATIVA LIONS E “CASELLA”

L’AQUILA – Un concerto di beneficenza i cui proventi saranno destinati al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Il Lions club L’Aquila e il Conservatorio di musica “Casella” hanno organizzato il concerto di Natale che si terrà lunedì prossimo, 20 dicembre, alle ore 18 all’auditorium del Conservatorio, in via Savini.

Il programma musicale comprende brani di Haendel, Mozart, Rossini, Donizetti, Bizet, Puccini, Verdi, Reed, eseguiti dai giovani allievi del “Casella”.

Tra i cantanti ci sono Gabriele Crescente, Adriana Mileto, Nicola Valletta, Giulia Pierucci, Jingyi Wu, Diong Liang Lu, Tonino Crisciotti, Lorenzo Martelli, Marianna Volkova, Alberto Martinelli, Lorena Grazia Scarselli, Zhenfei Cui, Lisa Brandolini, Giulio Coletta e Rosaria Angotti. Enrico Arias si esibirà al piano e si occuperà della direzione musicale insieme ad Antonella Cesari. L’accesso sarà consentito solo con il Green Pass.

“Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa – dice il presidente del Lions Club L’Aquila, Massimiliano Laurini – in collaborazione con il conservatorio Casella, che ringrazio profondamente, nel solco della missione sociale del Lions Club, quella di servire la comunità in maniera concreta e fattiva. Il concerto di Natale sarà una grande occasione per poter vivere un’atmosfera magica prima delle festività, ammirare alcuni tra i migliori talenti che studiano in città e soprattutto offrire un contributo importante a un’eccellenza sanitaria come il Pronto soccorso pediatrico, i cui medici e infermieri operano in prima linea 24 ore al giorno per la salute dei più piccoli. Ci auguriamo che possa esserci la massima partecipazione per una causa così nobile”.