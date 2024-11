L’AQUILA: UN DEFIBRILLATORE ALL’INFO POINT DEL CENTRO TURISTICO DEDICATO A GIULIANO GATTI

L’AQUILA — Un importante passo avanti per la sicurezza e la cardioprotezione di Fonte Cerreto e del comune dell’Aquila. Domenica 17 novembre, alle ore 12:00, sarà inaugurato un nuovo defibrillatore pubblico, presso l’Infopoint del Centro Turistico del Gran Sasso, dedicato in memoria di Giuliano Gatti.

“A Giuliano, alla meravigliosa persona che era, al privilegio di averlo avuto accanto. Sei e sarai sempre con noi. Con infinito amore.”

Con queste toccanti parole, i familiari del compianto Giuliano Gatti annunciano l’installazione della nuova postazione salvavita, donata al Centro Turistico in sua memoria, nel segno della solidarietà e della prevenzione. L’installazione del defibrillatore automatico esterno (DAE) rientra nel progetto L’Aquila Città Cardioprotetta, promosso nel 2017 dall’Associazione Azimut per sensibilizzare la cittadinanza sulla presenza dei defibrillatori in città e sul loro uso. La postazione avrà l’obiettivo di rendere Fonte Cerreto e le aree montane più sicure per tutti.