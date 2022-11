L’AQUILA: UN DIRETTORE DI MARKETING PER IL CENTRO TURISTICO DEL GRAN SASSO: IL COMUNE SCEGLIE TATONE

L’AQUILA -Il Centro turistico del Gran Sasso sta per dotarsi di una nuova figura di rilievo. Infatti, secondo quanto si è appreso, è imminente la nomina di un direttore di marketing. Si tratta di un ruolo strategico in quanto spetta a chi lo ricopre il compito di coordinare le operazioni di promozione per lo sviluppo aziendale. Un ruolo diverso e da quello dell’attuale amministratore unico del Centro Turistico Dino Pignatelli.

Per questo importante incarico professionale la persona designata è Fausto Tatone che di mestiere fa il consulente finanziario e che comunque ben conosce problematiche inerenti lo sviluppo del Centro turistico e di tutto quanto riguarda l’area del Gran Sasso d’Italia.

La nomina di questo incarico a termine verrà fatta probabilmente con una determina anche se c’è qualcuno che sostiene che dovrebbe esserci un concorso pubblico per l’affidamento.

Resta comunque il fatto positivo di voler potenziare la struttura principale un comparto che può essere decisivo per l’area aquilana in vista dell’avvio della stagione invernale.