L’AQUILA: UN FUTURO DI OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI DEL TERRITORIO, PARTE IL PROGETTO MASTERCLASS 2023

L’AQUILA – Fornire ai giovani una visione innovativa sulle opportunità e le eccellenze offerte dall’Abruzzo, nonostante le difficoltà oggettive e le condizioni spesso svantaggiate rispetto alle grandi metropoli europee.

È questo l’obiettivo del progetto MasterClass 2023, presentato ieri all’Aquila nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Fibbioni alla presenza degli studenti partecipanti.

Ad illustrare il programma della prima edizione i rappresentanti del Centro Studi La Meta e l’Associazione Culturale Residenti nei Centri Storici “3:33” in collaborazione con la Jujitsu Accademy.

Il progetto, interamente finanziato dall’impresa americana Onsemi e dal suo programma Giving Now, consiste in un ciclo di 8 seminari di alto livello rivolto a 15-20 studenti del triennio delle superiori il cui scopo generale è quello di stimolare l’interesse verso nuove discipline e preparare la strada per l’ispirazione di percorsi di eccellenza da parte dei partecipanti selezionati.

I presidenti di Associazione 3:33 e Centro Studi La Meta, Mirko Rocci e Claudia Pagliariccio rispettivamente, hanno sottolineato “l’importanza del progetto come momento di riflessione e confronto per i giovani della città e ritengono che contribuirà a diffondere una nuova visione delle opportunità e delle eccellenze presenti sul nostro territorio”.

Onsemi (Nasdaq: ON) promuove innovazioni i per aiutare a costruire un futuro migliore con un focus sui mercati finali automobilistici e industriali. L’azienda sta accelerando il cambiamento nei megatrend come l’elettrificazione e la sicurezza dei veicoli, le reti energetiche sostenibili, l’automazione industriale e il 5G e l’infrastruttura cloud.

Programma Giving Now di Onsemi: all’inizio del 2022 è stata lanciata la campagna Tomorrow, TOday che include la difesa della responsabilità sociale, la protezione dell’ambiente, l’adesione a pratiche commerciali responsabili e il servizio alle nostre comunità attraverso l’investimento di risorse. Di conseguenza, Onsemi ha rinominato il suo programma di donazioni globali con un nuovo nome, “Giving Now” ed il PROGETTO MASTERCLASS 2023 “Prima edizione”, fa parte proprio di questo programma.

• Dare per educare: • Borse di studio STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math) per aiutare gli studenti delle comunità svantaggiate a realizzare i propri sogni.

I seminari organizzati con il finanziamento di Onsemi saranno tenuti da esperti di primissimo livello nei rispettivi campi, provenienti prevalentemente dalle aree interne della regione Abruzzo, e copriranno una vasta gamma di argomenti, tra cui intelligenza emotiva, tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, narrativa contemporanea, scienza e tecnologia, arti marziali, informazione e prevenzione di sostanze stupefacenti e psicotropi di nuova generazione, e teoria dei nodi.

I relatori che terranno i seminari sono Mirko Rocci, Claudia Pagliariccio, Andrea Marini, Lucia Faienza, Mosé Lamolinara, Paolo Giammatteo e Francesca Ciccarelli, tutti esperti di alto livello nei rispettivi campi, con anni di attività di eccellenza in Italia e all’estero.

Nel corso dell’incontro è stato anche annunciato che il primo seminario teorico e pratico dal titolo “Emozioni, Sentimenti e Liguaggio del Corpo: Laboratiorio Pratico-Esperienziale” sarà tenuto dal presidente Rocci, presso Palazzo Fibbioni, il prossimo sabato 11 marzo alle ore 15: “Un’occasione unica per i giovani di approfondire le tematiche dell’intelligenza emotiva e sviluppare nuove competenze e pensiero laterale”.