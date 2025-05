L’AQUILA: UN MURALES DEDICATO A MAGNOTTA A COLLE SAPONE, VIA LIBERA DA GIUNTA

L’AQUILA – Via libera della giunta comunale dell’Aquila alla realizzazione di un murales dedicato a Mario Magnotta.

L’opera, delle dimensioni di 430 cm x 800 cm, sarà realizzata dall’artista Daniele Gottastia nella zona del polo scolastico di Colle Sapone e, precisamente, su un muro collocato in via Guglielmo Enrico Fritzsche, ne pressi del Liceo Scientifico.

“Con il progetto approvato dall’esecutivo il Comune dell’Aquila intende ricordare una figura iconica per la nostra comunità. A suo modo, e inconsapevolmente, è stato forse uno dei primi influencer ‘ante litteram’ del nostro Paese, in un’epoca non in cui non esistevano né la rete internet né i social media – commenta in una nota il sindaco Pierluigi Biondi – Ha dedicato la sua vita alla scuola e ci è sembrato giusto rendergli omaggio in un luogo che quotidianamente è frequentato da centinaia di studenti”.