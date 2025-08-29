L’AQUILA: UN NUOVO DEFIBRILLATORE ALL’AUDITORIUM DI RENZO PIANO

L’AQUILA – Un nuovo defibrillatore pubblico è stato installato presso l’Auditorium di Renzo Piano, al Parco del Castello, nell’ambito della campagna “L’Aquila città cardioprotetta”, che negli ultimi anni ha trasformato il capoluogo abruzzese in un modello di riferimento per il Centro Italia e nella città più all’avanguardia della regione sul tema.

L’installazione è stata resa possibile grazie a un progetto promosso da Simona Buono, imprenditrice e punto di riferimento a livello nazionale nella distribuzione di defibrillatori che negli anni è stata responsabile di numerosi progetti di pubblico accesso al defibrillatore.

Lo strumento installato è tra i più innovativi oggi disponibili in Italia: dotato di telecontrollo e geolocalizzazione, garantisce scariche fino a 360 J, ponendosi come esempio di avanguardia tecnologica e di salute pubblica.

“In un momento così significativo per la comunità aquilana – dichiarano il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il consigliere comunale Alessandro Maccarone – nel pieno della Perdonanza Celestiniana e alle porte di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, questo nuovo presidio rappresenta non solo un ulteriore tassello a tutela della salute, ma anche il frutto di una cultura diffusa della cardioprotezione che parte dal comune dell’Aquila e dimostra come nelle comunità appenniniche del Centro Italia si stiano affermando sempre più pratiche virtuose di buona amministrazione e innovazione.

“Con questo intervento rafforziamo un percorso che in pochi anni ha reso L’Aquila una delle città meglio cardioprotette del Paese e conferma la capacità della nostra comunità di unire tradizione e innovazione tecnologica, ponendo al centro la vita, la sicurezza e il benessere dei cittadini”.