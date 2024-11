L’AQUILA: UN NUOVO ECOGRAFO PER IL CENTRO DI SENOLOGIA, DOMANI LA CERIMONIA DI DONAZIONE

L’AQUILA – Un nuovo ecografo al Centro di Senologia dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Si terrà domani, 12 novembre, alle ore 9,30, la cerimonia di donazione del nuovo macchinario, potente e innovativo, grazie al suo sistema di ultima generazione, consentirà di ottenere immagini ad altissima risoluzione, andando ad implementare l’attività dell’Unità operativa di Chirurgia Senologica, e permettendo, così, di aumentare in maniera considerevole il numero delle prestazioni di diagnostica e cura.

La donazione – si legge in una nota – verrà effettuata da parte dell’Associazione Salute Donna e Salute Uomo ODV – sezione L’Aquila che, con il contributo della Fondazione Carispaq, i fondi raccolti dallo spettacolo di Gabriele Cirilli “Factory in Love”, oltre a tutte le donazioni che quotidianamente arrivano all’associazione dai privati cittadini e da ditte che operano sul territorio, Ance L’Aquila, Puliservice, Il Sapore in Tasca, La Casa delle Donne di Amatrice, le Farmacie Municipalizzate, la Pubblica Assistenza di Montereale, riesce ancora una volta a sostenere il reparto senologico dell’Ospedale dell’Aquila e a portare avanti l’educazione alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura del tumore al seno.

“L’evento assume un significato ancora più importante poiché si inserisce nella ricorrenza dei 10 anni di attività della sezione L’Aquila, che si costituisce di attivissime donne volontarie, guidate dalla responsabile di sezione Maria Rita Liaci e dalla dottoressa Laura Pizzorno”.

“Insieme all’ecografo – viene spiegato – verranno consegnati al reparto dei kit di accoglienza per le pazienti oncologiche, prodotti di igiene personale, che, nell’ambito del progetto Piccole Coccole, daranno un importante segnale di affetto e di sostegno alle donne che affronteranno il loro percorso di degenza. I kit sono stati acquistati grazie alla generosità umana di alcuni donatori che vogliono restare nell’anonimato.

“L’attività di Salute Dona è incessante e ha al suo attivo più di 200 visite ed ecografie senologiche, portando la cultura della prevenzione anche nei luoghi distanti dalla nostra città nell’ambito del progetto ‘Uscite fuori porta’, l’organizzazione di numerosi eventi di beneficenza e incontri di divulgazione, e vanta la solidarietà di numerosi enti e cittadini che ringrazia con immensa riconoscenza”, conclude la nota.