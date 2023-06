L’AQUILA: UN PARCHEGGIO MULTIPIANO IN VIALE DELLA CROCE ROSSA, AL VIA ITER

L’AQUILA – “Un primo passo per la creazione di un’area di sosta su viale della Croce Rossa, in grado di dare risposte a residenti, cittadini e commercianti”.

Con queste parole l’assessore all’Urbanistica e Pianificazione territoriale, Francesco De Santis, annuncia l’avvio dell’iter procedurale e amministrativo finalizzato alla realizzazione di un parcheggio multipiano utilizzando una parte dei fondi residuali del “Contratto di Quartiere 2”.

Il parcheggio di circa 300 stalli è dotato di un collegamento meccanizzato in grado di collegare l’infrastruttura e l’area dell’ex ARTA nonché dell’ex ospedale San Salvatore, in cui oggi sono presenti aule e uffici della Facoltà di Lettere dell’Università dell’Aquila.

“D’intesa con il sindaco Pierluigi Biondi abbiamo ritenuto importante dare nuovo impulso a un’iniziativa significativa per la città, coerente con quanto previsto nel Piano urbano per la mobilità sostenibile. Una volta avuta la stima esatta dei costi dell’opera ci attiveremo per l’individuazione delle risorse necessarie per la realizzazione di una infrastruttura che può rivelarsi strategica per alleggerire la presenza di auto in centro storico e migliorarne la vivibilità”.