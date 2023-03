L’AQUILA – Sarà quasi certamente una donna a guidare il tribunale dell’Aquila.

All’unanimità la Commissione per gli incarichi direttivi ha proposto la nomina di Elvira Buzzelli, che all’Aquila è già stata consigliera della Corte d’appello. Ci vorrà ora la ratifica del plenum, ma l’unanimità raggiunta in Commissione, fa ritenere scontato il via libera.