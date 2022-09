L’AQUILA: “UNA GIORNATA CON MARGHERITA D’AUSTRIA”, RIEVOCAZIONE ALLA CASCINA DI UMBERTO BOLOGNA

L’AQUILA – Tutto pronto all’Aquila per la rievocazione storica “Una giornata con Margherita D’Austria”, organizzato dal Centro Danza Art Nouveau di Ornella Cerroni.

L’appuntamento è a Palazzo “La Cascina” di Umberto Bologna, in via Rocco Carabba n.11, domenica 11 settembre alle ore 18 (ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria).

Si tratta di una location, quella di Palazzo “La Cascina”, costruita e voluta da Margherita D’Austria tra il 1400 e il 1500, un casale con corte e porticati esterni che si presta perfettamente all’evento.

“Con un allestimento d’epoca, tipico dei tempi delle corti di Margherita D’Austria, verrà rievocata la sua vita attraverso quadri storici animati da danzatori, musicisti e dame, si ripercorreranno le giornate di corte con racconti e degustazioni dei cibi di quei tempi. Il Pubblico potrà immergersi in prima persona nell’epoca storica di riferimento, dal corteo con abiti perfettamente realistici di quei tempi, alle danze tipiche rinascimentali, il tutto accompagnato da musica dal vivo”, si legge in una nota.

Dai racconti a cura del professor Erminio Cavalli, si spazierà attraverso le coreografie in stile rinascimentale affidate al Maestro Simone Pergola con il balletto del Centro Danza Art Nouveau che avrà come interpreti Irene Pelaccia, Elisa Bafile, Aurora Schiavone, Isabella Palmieri Del Beato, Chiara Lico e Margherita Galeota.

Le musiche, magistralmente eseguite da un ensemble del gruppo “Aquila Altera Ensemble”, saranno a cura di Antonio Pro (liuto e chitarra a 5 ordini) Cristina Ternovec (viola da gamba) e Daniele Bernardini (flauto e tamburo), Il trio musicale farà da cornice a Margherita D’Austria che sarà interpretata per l’occasione dalla dottoressa Antonella Arista.

A fare da cornice, il gruppo dei Bandierai dei Quattro Quarti capitanati da Luca De Meo.

La rievocazione storica dei cibi sarà a cura del proprietario della Cascina Umberto Bologna e del suo staff che offrirà degustazioni tipiche del periodo storico di riferimento.

Al termine dell’evento verrà incastonata nel palazzo una targa in ricordo di Margherita D’Austria in uno dei luoghi a lei cari come “La Cascina”.

Per info e prenotazioni 0862-312954, [email protected], [email protected]

[mqf-scorrimento]