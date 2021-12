L’AQUILA, “UNA MAGLIA PER LA VITA”: VALERIA RANIERI VINCITRICE DELLA LOTTERIA

L’AQUILA – Valeria Ranieri è la vincitrice della lotteria “una maglia per la vita” organizzata dall’Aquila per la vita in collaborazione con il Rotary Club L’Aquila.

Alla fortunata detentrice del biglietto vincente è stata consegnata dal presidente della Onlus aquilana Giorgio Paravano la maglia della nazionale italiana femminile di rugby autografata da tutte le atlete azzurre nonché dall’allenatore, l’aquilano Andrea Di Giandomenico. I fondi raccolti attraverso la lotteria saranno utilizzati per supportare le attività dell’ospedale San Salvatore.