L’AQUILA, UNA SERATA CON BACH PER I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO

L’AQUILA – Per I Cantieri dell’Immaginario, il festival promosso dal Comune dell’Aquila con la direzione artistica del M° Leonardo De Amicis, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese presenta, stasera, martedì 13 luglio, una serata firmata Bach, con un doppio appuntamento.

Alle 18, presso l’Auditorium del Parco, con il concerto per violino ed orchestra BWV 1041 – 1042 – 1043 di Bach, con Ettore Pellegrino e Antonio Pellegrino.

Alle 21.30 presso la scalinata di S. Bernardino con il concerto “Johann Sebastian Blues”, una trasposizione musicale swing dei concerti per violino (BWV 1041 e 1042) di Bach, trascritti e arrangiati dal M° Roberto Molinelli, con Roberto Molinelli, Ettore Pellegrino, Trio Nosso Brasil.

I Concerti per Violino (BWV 1041 e 1042) di Johann Sebastian Bach presentati in una originale doppia lettura, in versione Classica e Jazz.

Il M° Roberto Molinelli ne offre una trasposizione musicale Swing, fondendo alla performance dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese l’armonia di un Trio Jazz composto da chitarra, basso e batteria. Il progetto artistico, partendo dall’idea di onorare gli elementi contrappuntistici della scrittura originale, immagina e definisce un mondo ritmico nuovo e coinvolgente che passa dall’irresistibile fascino dello swing al sognante e lirico secondo movimento del concerto in LA minore, qui ricomposto sul suadente ritmo di Chacarera lenta.

La rappresentazione musicale, dove l’originale e la variazione si affiancano e si sovrappongono senza mai cancellare la propria identità, ri-esce a tener distinte le rispettive caratteristiche e, al contempo, trovare un naturale e originale punto di incontro di cui anche i titoli “J.(azzin’) S.(wingin’) BACH” e “Johann Sebastian BLUES” sanno dar conto.

Info e biglietti su www.cantieriimmaginario.it