L’AQUILA: UNA SERATA DI FESTA PER I REPARTI DI OCULISTICA E BANCA DEGLI OCCHI

L’AQUILA – Una serata di festa in onore di Santa Lucia, protettrice della vista, con una messa e una cena di Natale.

È stata organizzata nei giorni scorsi dal reparto di Oculistica e dalla Banca degli occhi dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, diretti dai primari Silvio Di Staso e Germano Genitti.

All’evento hanno partecipato tutti i medici dei due reparti che hanno condiviso un momento di socialità dal forte valore simbolico.

“È importante essere uniti nel lavoro e ritrovarsi per condividere delle giornate di festa, contribuendo ad alimentare un clima di serenità”, commentano Di Staso e Genitti.

“Questa serata è stata l’occasione per passare del tempo di qualità insieme, per divertirci e renderci conto, ancora una volta, come sempre in queste felici circostanze, che i rapporti umani sono alla base della buona sanità”.