L’AQUILA: UNITA’ NAZIONALE E GIORNATA FORZE ARMATE, DOMANI DEPOSIZIONE CORONA D’ALLORO A SAN GIACOMO

L’AQUILA – Domani 4 novembre alle h 12.00 circa (ovvero dopo la cerimonia principale cittadina prevista nella Villa Comunale) in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, anche nel quartiere di San Giacomo verrà deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti delle grandi guerre.

Ad impreziosire il rito ci saranno alcuni studenti dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri che suoneranno l’Inno Nazionale durante l’alza bandiera, secondo quanto prevede il cerimoniale.

“Un modo per coinvolgere gli scolari e quindi le giovani generazioni alle commemorazioni di quanti hanno dato la vita per la Patria”, scrive in una nota il consigliere comunale di Fdi Giancarlo Della Pelle.

Oltre alle autorità civili, militari che interverranno e al parroco di S. Giacomo, sarà presente il gruppo storico “Regio Esercito 1861-1946” i cui componenti indossano le uniformi originali in uso dai militari di quell’epoca.

Non mancherà una rappresentanza del gruppo Alpini di S. Giacomo.

A coronare la cerimonia l’esposizione dei cimeli militari che i familiari dei caduti di guerra del quartiere aquilano, metteranno a disposizione per alcune ore di mostra.

“In definitiva una serie di iniziative che ho voluto fortemente per omaggiare come si conviene i caduti di guerra nel primo centenario dalla sepoltura del Milite Ignoto”, conclude Della Pelle.