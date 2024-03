L’AQUILA: UOMO TROVATO SENZA VITA IN VIA FORTEBRACCIO, FORSE SUO IL CAGNOLINO CHE VAGA DA SOLO

L’AQUILA – Al dramma della morte, avvenuta ieri sera nel centro storico dell’Aquila, del 59enne sardo Teodoro Ullasci, potrebbe aggiungersi quello del cagnolino rimasto senza padrone: un cagnolino, avvolto in un cappottino rosso, è stato infatti segnalato da diversi cittadini proprio in centro e, da quanto emerso, sarebbe lo stesso che Ullasci portava a spasso al guinzaglio.

Il cane, di piccola taglia, non si lascerebbe avvicinare e sarebbe particolarmente impaurito, motivo per cui occorre un intervento per poterlo salvare da pericoli a cui probabilmente non è mai stato abituato.

Teodoro Ullasci è stato trovato senza vita, riverso a terra, in via Fortebraccio all’Aquila, in prossimità della strada che porta alla sede suore Micarelli, vicino al centro storico.

Ancora da chiarire le cause del decesso ma, dalle prime informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, sarebbe morto al culmine di una lite alla quale avrebbero preso parte almeno tre persone, dopo essere stato raggiunto da un calcio.

L’uomo, residente al Progetto Case di Tempera, sarebbe stato soccorso dai passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. Sarebbe morto poco dopo. Non aveva con sé portafoglio e telefono.