L’AQUILA: USO MEGAPARCHEGGIO, COMUNE INCASSA 700MILA EURO DOPO TRANSAZIONE CON TUA

L’AQUILA – La giunta comunale dell’Aquila ha dato l’ok alla transazione con la Tua, (azienda per la mobilità regionale), che si impegna a pagare 700mila euro di arretrati per l’utilizzo del megaparcheggio di Collemaggio.

Ecco le ragioni della controversia che ha portato all’intesa. La Società Tua ha fruito ininterrottamente dal q settembre 2019 a tutt’oggi dei diritti di attracco relativi alle corse nonché di alcuni degli spazi e locali già contrattualizzati.

A giugno 2024 l’ente ha avviato nei confronti della stessa Società un procedimento amministrativo, volto alla riscossione delle debenze maturate nel periodo intercorrente dall’1 aprile 2020 al 31 dicembre 2023 per una somma di 876.785,73 euro.

La Tua ha fatto controdeduzioni, chiedendo come conseguenza una rimodulazione delle pretese avanzate dal Comune onde determinare così il reale onere economico e i rilievi sollevati da Tua. Riguardavano, in particolare, il riconoscimento di lavori effettuati su autorizzazione del Comune – il pagamento di TARI per locali non più nella disponibilità dell’azienda – la riduzione dell’importo relativo agli attracchi per gli anni 2020 e 2021, caratterizzati da una forte contrazione dei servizi per effetto dell’emergenza pandemica; e pure la rideterminazione dell’importo dovuto in ragione della scrittura privata transattiva del 25 febbraio 2019, con la quale si conveniva per una diminuzione del canone forfettario annuo pari ad euro 55.000,00 a decorrere dal 01/01/2018 e fino alla scadenza del contratto;e, infine, la riduzione del canone di locazione stante l’avvenuta riconsegna di una parte dei locali.

In risposta alla comunicazione di Tua, l’ente nel considerare validi alcuni rilievi in relazione alla locazione di spazi, agli attracchi e stalli di sosta, alle spese sostenute per i lavori eseguiti presso il Terminal bus, ha dato l’ok “all’orientamento che potesse determinarsi in senso riduttivo l’obbligazione gravante sulla società regionale per le poste creditorie (attracchi, servizio di pulizia, locazione di spazi e locali nel periodo intercorrente dal 01/04/2020 ed il 31/12/2023)”.

Al fine di trovare una definitiva soluzione alla controversia instauratasi tra il Comune dell’Aquila e Tua si è tenuta una riunione di vertice tra le parti e l’azienda ha presentato una proposta transattiva “con il pagamento della somma di 500.000,00 euro per sanare il debito accumulato nel periodo dal 01/04/2020 al 31/12/2023 ed il pagamento della ulteriore somma di € 200.000,00 per sanare le poste debitorie riferite al periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024”. Proposta accettata dal Comune.