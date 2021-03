L’AQUILA, USRC CEDE A TITOLO GRATUITO STAMPANTI A 10 COMUNI

L’AQUILA – L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (Usrc) ha ceduto a titolo gratuito “stampanti non più idonee alle attività di competenza” ai dieci comuni risultati assegnatari di Barisciano, Ovindoli, Castel del Monte, Montereale, Barete, Tione degli Abruzzi, Acciano, Capestrano e Rocca di Cambio in provincia dell’Aquila e di Torre de’ Passeri in provincia di Pescara.

Si è conclusa così, in tempi brevi, la procedura avviata nello scorso mese di febbraio. L’avviso per manifestazione di interesse prevedeva l’inoltro delle istanze entro il giorno 8 marzo scorso, sono state diverse le Amministrazioni del Cratere del terremoto 2009 a farne richiesta.

“La dismissione gratuita di beni ancora utilizzabili per attività a bassa complessità tecnologica, oltre a realizzare un significativo risparmio di spesa pubblica, rappresenta un momento di ulteriore radicamento nel territorio del Cratere e di prossimità ai territori colpiti dal sisma, entrambi obiettivi guida dell’Usrc – si legge in una nota dell’Ufficio speciale guidato dal responsabile Raffaello Fico.