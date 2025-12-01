L’AQUILA: VA IN SCENA AL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE “MISURARE IL SALTO DELLE RANE”

L’AQUILA -Terzo appuntamento con la Stagione Teatrale Aquilana, organizzata dal Teatro Stabile d’Abruzzo, va in scena, al Ridotto del Teatro Comunale, L’Aquila, giovedì 4 dicembre ore 21.00, e venerdì 5 dicembre ore 17.30 e ore 21.00, “Misurare il salto delle rane” di Gabriele Di Luca, regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, scene Enzo Mologni, costumi Elisabetta Zinelli, luci Carrozzeria Orfeo, musiche Massimiliano Setti, con Elsa Bossi, Noemi Apuzzo, Chiara Stoppa.

Questa messa in scena ha vinto il prestigioso “Premio della Critica 2025” come “Miglior Spettacolo dell’Anno”, un riconoscimento assegnato dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro.

“Misurare il salto delle rane” è una dark comedy ambientata in un piccolo paese di pescatori negli anni ’90, sospeso tra arcaismo e quotidianità, circondato da un vasto lago e da una palude minacciosa. Protagoniste sono Lori, Betti e Iris, tre donne di diverse generazioni, unite da un tragico lutto avvenuto vent’anni prima e ancora avvolto in un’aura di mistero.

Tre esistenze femminili, scavate da lutti e assenze, da rinascite, alleanze e complicità, e che, in modo diverso, rifiutano etichette imposte dall’esterno. Lo spettacolo esplora le contraddizioni dell’esistenza: la pesantezza e la leggerezza, il dolore e il riso, il radicamento e il desiderio di evasione. Attraverso dialoghi taglienti e situazioni paradossali, momenti di puro lirismo e gesti simbolici, che si intrecciano nella narrazione, alternando momenti di intensità visiva a passaggi di caustica comicità, Carrozzeria Orfeo costruisce un racconto intimo, in cui la gravità del dolore si affianca alla leggerezza dell’ironia.

“Misurare il salto delle rane” è un invito a confrontarsi con i propri limiti, a cercare la bellezza nei gesti semplici, in piccoli atti di trasformazione dove pare non accadere nulla. È un’ode alla complessità dell’essere umano, con la sua infinita capacità di perdersi e ritrovarsi, tra ciò che ci definisce e ciò che ci supera.

Uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo, prodotto da Fondazione Teatro Due, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Teatro Stabile d’Abruzzo, Teatri di Bari e Fondazione Campania dei Festival – Campania Teatro Festival in collaborazione con Asti Teatro 47. I biglietti sono disponibili su www.ciaotickets.com/tsa-teatro-stabile-dabruzzo-laquila