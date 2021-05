L’AQUILA, VACCINI COVID TRASFERITI CON LA MOTO DALL’OSPEDALE AI CENTRI DI BAZZANO E SAN VITTORINO

L’AQUILA – Motociclisti, al servizio della causa anti covid, che prelevano vaccini dall’ospedale di L’Aquila e li portano ai centri di somministrazione di Bazzano e San Vittorino dove vengono inoculati agli utenti.

È l’iniziativa, per ora senza precedenti sia in Abruzzo sia in Italia, avviata oggi dalla Asl che ha siglato una convenzione con l’associazione aquilana “Angeli in moto”.

Da questa mattina 17 motociclisti prelevano i vaccini contro il covid facendo la spola tra il servizio Farmacia del San Salvatore, diretto dal dottor Eugenio Ciacco, dove vengono preparati i vaccini, e i due centri di Bazzano e san Vittorino. Oggi è il giorno d’esordio ma il servizio si ripeterà ogni giorno, dal mattino al pomeriggio inoltrato.