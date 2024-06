L’AQUILA – Non c’è un freno agli atti vandalici all’Aquila. Stavolta i “soliti idioti” se la sono presa con il bagno che che si trova nei pressi della chiesetta di Madonna Fore, utile alle tante persone che fanno passeggiate ad quelle parti.

I teppisti, dopo essere entrati, hanno scardinato e rubato la tavoletta del wc (foto Cocciolone) e manomesso il box per lo scarico rendendo, in sostanza, inservibile il servizio per chi ne ha bisogno.