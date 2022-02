L’AQUILA: VANDALI DETURPANO AREA RISTORO CASTELLO DI PRETURO, “SDEGNO E AMAREZZA”

L’AQUILA -“Sdegno, amarezza e vergogna sono le sensazioni che abbiamo provato guardando l’area di ristoro del Castello di Preturo deturpata qualche giorno fa insieme alla montagna di rifiuti posizionati nelle vicinanze della chiesa della Madonnella. Ci chiediamo come si può trattare il territorio in cui viviamo in questo modo, privando i cittadini di un servizio che tutti contribuiamo a costruire”.

La denuncia è degli usi civici di Preturo, frazione dell’Aquila

“Ci impegniamo costantemente per garantire decoro organizzando iniziative volte alla pulizia degli spazi e mettendo in pratica progetti a lungo termine di riqualificazione e valorizzazione, come ad esempio quello alla quale stiamo lavorando per lo sviluppo del Castello di Preturo insieme all’Università di L’Aquila ma è tutto vanificato di fronte a questi atti di inciviltà e a questa mancanza di senso civico e di responsabilità. Prenderemo provvedimenti installando telecamere e segnalando l’accaduto alle autorità preposte. Chiediamo inoltre ai cittadini di segnalarci qualunque mancanza di rispetto del territorio”, si legge ancora nella nota.