L’AQUILA: VANDALI IN AZIONE IN CENTRO, DANNI ALLA PAVIMENTAZIONE E TRACCE DI URINA

L’AQUILA – Proteste per il comportamento di alcuni sconsiderati che hanno danneggiato un piccolo tratto della pavimentazione di Corso Vittorio Emanuale e. soprattutto, hanno orinato in diversi punti delle colonne del porticato. Non si tratta di una novità visto che in passato, anche di recente, ci sono state segnalazioni di questo tipo.

Si spera che i responsabili possano essere individuati e denunciati tramite le telecamere di sorveglianza anche perchè l’immagine della città viene penalizzata in danno anche dei commercianti.