L’AQUILA: VANDALI IN AZIONE LUNGO IL SENTIERO DI MADONNA FORE, DISTRUTTI I SEGNAPASSI LUMINOSI

L’AQUILA – “Ci dev’essere all’Aquila un ammiratore di Poo Tin, (per coerenza lo scrivo alla nordcoreana) che come lui si diverte di notte a distruggere opere civili. Ecco poche foto della devastazione seriale che questa solenne tdc ha compiuto ai danni dei segnapassi luminosi lungo il sentiero della Madonna Fore”.
A denunciarlo, con tanto di galleria fotografica, è il professor Walter Cavalieri.
Per la cronaca il vandalo, accostato all’autocrate russo Putin, ha preso di mira i faretti che illuminano il percorso molto frequentato dagli aquilani, di Madonna Fore, già oggetto di numerosi raid. (f.t.)
- L’AQUILA: VANDALI IN AZIONE LUNGO IL SENTIERO DI MADONNA FORE, DISTRUTTI I SEGNAPASSI LUMINOSIL'AQUILA - "Ci dev'essere all'Aquila un ammiratore di Poo Tin, (per coerenza lo scrivo alla nordcoreana) che come lui si diverte di notte a distrugger...