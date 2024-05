L’AQUILA – Ancora una scorribanda dei vandali nel centro storico dell’Aquila: i teppisti l’altra notte hanno danneggiato alcuni giochi nell’area del parco del Castello cinquecentesco prendendo di mira un bellissimo tavolo di ping pong in pietra, un campo per giocare a bocce, dove hanno anche rubato una sacca con le bocce stesse, e il rullo per spianare il terreno. Si tratta di un’ area da poco attrezzata dal Comune lungo via Castello non lontano dalla sede del noto locale il Boss.

Un episodio che ha destato la massima riprovazione da parte dei residenti e dei tanti che frequentano l’area del Forte spagnolo a fronte di come furia distruttiva dei teppisti ha ridotto lo spazio destinato ai giochi nella foto di G. Cocciolone.

Ora si spera che i responsabili possano essere individuati dalle telecamere posizionate nelle zone circostanti. Del resto è un fatto notorio che tutta la zona sia stata più volte bersaglio di bande di incivili ed è stata teatro di aggressioni e spaccio di droga.