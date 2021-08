L’AQUILA: VANDALISMO ALLO SKATEPARK, L’AQUILA 1927 PUBBLICA FOTO AUTORE

L’AQUILA – “Per la seconda volta in pochi mesi lo skatepark Maurane Fraty è stato vandalizzato e imbrattato. La prima volta abbiamo deciso di rimanere in silenzio e di rimettere tutto a posto con denari nostri e della famiglia della bambina a cui è intitolato lo skatepark, scomparsa a soli 12 anni la notte del sisma”.

Così su facebook il club sportivo L’Aquila 1927 in merito agli atti vandalici avvenuti nello skatepark di piazza d’Armi a L’Aquila la notte scorsa.

“Questa volta, però, abbiamo deciso di non rimanere in silenzio e rendere pubblica la foto del piccolo uomo che, di notte e di nascosto, ha pensato bene di deturpare uno spazio che abbiamo realizzato e messo a disposizione di tutti i ragazzi della città. Le foto che vedete ci sono state fornite dai ragazzi che frequentano quotidianamente lo skatepark, delusi e amareggiati come noi”.