L’AQUILA, VANDALIZZATA E IMBRATTATA DI URINA UN’AUTO IN CENTRO STORICO: LA DENUNCIA SUI SOCIAL

L’AQUILA – Hanno vandalizzato e imbrattato con sperma e urina un’auto parcheggiata in viale Duca degli Abruzzi e, al proprietario, hanno lasciato un biglietto con minacce e offese.

Il fatto è avvenuto all’Aquila, la scorsa notte. A denunciarlo sui social, con l’obiettivo di risalire all’autore del gesto, una donna.

“Questa notte è stata distrutta e ricoperta da urina e liquido seminale la macchina di mia figlia appena acquistata, a cui è stato lasciato anche un biglietto offensivo, parcheggiata in via duca degli Abruzzi, nei pressi del numero civico 41. Mi chiedo se qualcuno di voi abbia visto qualcosa di questo orrendo atto vandalico. Non è ammissibile che nella nostra bella città succeda tutto questo.Vi chiedo di mettervi nei nostri panni, mia figlia è molto scossa per l’accaduto”, si legge nel post pubblicato sul gruppo Mamme Aquilane.