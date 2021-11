L’AQUILA, VANDALIZZATA LA SEDE DI FDI: “ATTACCO VILE A VALORI DI MILIONI DI ITALIANI”

L’AQUILA – “Una scritta di insulto è comparsa oggi sulla porta della sede aquilana di Fratelli d’Italia, in Piazzetta del Sole”.

Per il coordinatore provinciale Pierluigi Biondi, “una sede di partito è prima di tutto un luogo in cui si coltivano la politica – quella vera, fatta di contatto con i cittadini, di confronto, di condivisione di visioni e di ideali – e la democrazia. L’attacco vandalico è stato evidentemente fatto da qualcuno che non conosce nessuna delle due cose”.

Il portavoce cittadino, Michele Malafoglia, aggiunge: “Questo gesto vandalico è un attacco vile non solo verso un partito che incarna i valori di milioni di italiani, ma anche verso un luogo in cui prevalgono confronto, dialogo e scambio di esperienze. Elementi che evidentemente non appartengono a chi sceglie la via della violenza, dell’offesa e degli insulti nei confronti dei quali non possiamo che esprimere commiserazione e indifferenza ancor prima che biasimo e disgusto”.