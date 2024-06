L’AQUILA: VANDALIZZATA LA SEDE DI FDI E GIOVENTU’ NAZIONALE

L’AQUILA – “Una nuova scritta di insulto è comparsa oggi sulla porta della sede aquilana in Piazzetta del Sole, il secondo episodio in pochi anni. Ignoti hanno imbrattato la facciata d’ingresso con delle scritte ingiuriose, utilizzando della vernice spray”.

Così, in una nota, il portavoce di FdI L’Aquila Michele Malafoglia.

Il locale, tra l’altro, è da tempo praticamente vuoto, con il partito in cerca di una nuova sede dopo il caso delle utenze non pagate e degli arretrati per gli affitti, problemi sorti nel cambio tra nuova e vecchia gestione.

“Un altro atto intimidatorio contro il nostro coordinamento provinciale, il secondo negli ultimi anni – sottolinea Malafoglia – Restiamo sbigottiti nel vedere queste azioni da parte di chi si professa maestro nell’arte di insegnarci cosa sia la democrazia. Mentre noi siamo fra la gente, aiutando chi è in difficoltà con le manovre del Governo Meloni, dall’altra parte la linea politica è costituita da insulti e minacce”.

“Li ringraziamo per aver dimostrato ancora una volta la loro visione di dialogo, che ci porterà a salire ancora di più nei consensi dei cittadini italiani”, conclude Malafoglia.