L’AQUILA: VANILLA CLUB, IL BENESSERE DELLE DONNE A 360 GRADI TRA RELAX E SPORT, APERTE LE PRE-ISCRIZIONI

L’AQUILA – Uno spazio pensato e dedicato solo alle donne.

Relax e attività sportiva per tutte, dalle più giovani alle più mature, con una particolare attenzione alle mamme, sempre prese da tanti impegni.



Al Vanilla Club, la nuova struttura che presto verrà inaugurata nel quartiere aquilano di Pettino, in via Giosuè Carducci, è possibile effettuare, già da domani, le pre-iscrizioni per frequentare i diversi corsi presenti: rebound, body therapy, pound, pilates, hydrobike, ginnastica in acqua, tonificazione, nuoto bimbi e molto altro.



L’ambiente si sviluppa su 700 metri quadrati con una piscina pensata sia per l’avviamento al nuoto sia per tutte quelle attività collaterali al fitness, che è possibile praticare in uno spazio fatto “su misura” per dare supporto alle donne e agevolare le mamme.



Gli spazi sono stati concepiti in modo innovativo: in fasce orarie stabilite, nella fairy room, alla presenza di personale specializzato, i bambini potranno giocare e fare altre attività prima e dopo le loro lezioni sportive, permettendo alle mamme di dedicarsi qualche ora di relax.



"La FairyRoom è un po’ il nostro fiore all’occhiello – spiega l’amministratore, l'ingegner Niro La Torretta -, rappresenta infatti una novità assoluta nel panorama locale: questo concept rivoluzionario nasce con l’obiettivo di riuscire a conciliare le attività che quotidianamente si fanno fare ai propri figli, con qualche ora di sport o relax per le mamme".

"Il tutto – conclude – con la consapevolezza di lasciare i propri bambini in mani esperte".



Per ritrovare il proprio benessere psicofisico, poi, all'interno del Vanilla Club è stato creato l’harmonyspace, per contrastare lo stress causato da lavoro e impegni quotidiani, un ambiente rilassante per sperimentare corsi di training autogeno, insieme a psicoterapeuti, the body perception e yoga.



I locali, al momento, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20.30.



Per informazioni e pre-iscrizioni potete recarvi direttamente sul posto, contattare il numero 3519020861 , visitare il sito www.vanillaclub.vip oppure inviare una e-mail all’indirizzo: i[email protected]

