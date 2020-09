L’AQUILA: VANILLA CLUB PRONTO A RIPARTIRE, TRA ISCRIZIONI A NUMERO CHIUSO E PROTOCOLLI ANTICOVID

L’AQUILA – Da lunedì 28 settembre riprenderanno le attività del Vanilla Club, la struttura aperta nel mese di marzo nel quartiere aquilano di Pettino, in Via Giosuè Carducci, con “l’intento di creare un ambiente esclusivo per donne e bambini”.

Ad annunciarlo, gli stessi gestori che precisano come “il progetto iniziale e le regole di accesso al club siano state in parte modificate per questioni di sicurezza Covid-19”.

“Il Vanilla Club rappresenta uno spazio ‘privato’ studiato per rispondere alle esigenze di una clientela alla ricerca di più attenzioni”, spiegano.

All’interno della struttura saranno organizzati corsi di nuoto bimbi da 0 a 7 anni e fitness in piscina e in palestra.

Le iscrizioni saranno a numero chiuso e saranno adottati rigorosi protocolli di biosicurezza.

Visitando il sito www.vanillaclub.vip sarà inoltre possibile prendere visione del calendario delle attività e accedere a un modulo di pre-iscrizione per i corsi di nuoto.

“Il personale impiegato nella struttura sarà a completa disposizione di tutti”, assicurano i gestori.

Per info basta contattare il 3519020861.

Download in PDF©