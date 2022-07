L’AQUILA – Trovata la quadra per la formazione della Giunta comunale che lunedì prossimo si presenterà alla città dell’Aquila, con l’ultimo nome a chiudere una partita che si è complicata nelle ultime ore dopo lo strappo di L’Aquila al centro.

Alla ex dirigente comunale Paola Giuliani, tecnico di area centrodestra, andrà quel nono posto che tanti problemi ha creato per il completamento definitivo della squadra di governo guidata dal rieletto sindaco Pierluigi Biondi.

La Giunta del Biondi bis sarà quindi così composta: Raffaele Daniele (FdI), vicesindaco; Vito Colonna (FdI); Ersilia Lancia (FdI); Francesco De Santis (Lega); Fabrizio Taranta (Lega); Laura Cucchiarella (Lega); Manuela Tursini (L’Aquila futura); Roberto Tinari (Forza Italia) e Paola Giuliani. Presidente del Consiglio comunale Roberto Santangelo, vice presidente del Consiglio regionale, di L’Aquila Futura.

La questione riguardava in particolare l’ultima delle quattro quote rosa per le quali inizialmente si era pensato ad una donna dell’Aquila al centro, lista che fa capo al senatore Gaetano Quagliariello e che ha eletto i consiglieri Daniele D’Angelo, detto Parkeller, e Stefano Flamini. A minare la stabilità del centrodestra l’assessorato negato a D’Angelo a favore di una donna, circostanza che ha spinto L’Aquila al centro ad abbandonare rifiutando altri ruoli.

A dirimere la questione la scelta di Giuliani, dirigente comunale andata in pensione lo scorso anno, che vanta un’esperienza professionale di quasi 40 anni.

I nuovi assessori stanno firmando i decreti di nomina del sindaco per procedere spediti alle surroghe con l’ingresso dei consiglieri non eletti entro lunedì 4 luglio, giorno del Consiglio comunale nel corso del quale verrà ufficialmente presentata la squadra di governo.