L’AQUILA: VARIAZIONE BILANCIO DA 38 MLN. VITTORINI, “FONDI PERIFERIE, COLLEGIO MERITO, PEDAGGIO A24”

L’AQUILA – “Approvata in Prima commissione e poi in Consiglio comunale la quarta variazione al bilancio di previsione 2024/26 da 38 milioni di euro. Di queste somme circa 30 milioni saranno destinati per nuovi investimenti su tutto il territorio comunale”.

Lo annuncia in una nota il presidente della Commissione Bilancio al Comune dell’Aquila Livio Vittorini.

“Nel dettaglio – prosegue Vittorini – ci sono 6 milioni di euro per la nuova sede del Conservatorio Alfredo Casella , 11 milioni di euro per la polifunzionale Capitignano – Sant’Elia spalmati sul triennio, 4,3 milioni di euro per il Collegio di Merito Ferrante d’Aragona. Un programma, quest’ultimo, che vede il Comune dell’Aquila, di intesa con Università e GSSI, quale soggetto attuatore del progetto finalizzato alla creazione di nuovi posti letto per universitari meritevoli fuori sede”.

“Seicentomila euro di spesa corrente, invece, saranno impiegati sul triennio 2024/2026 per incentivare e sostenere la viabilità alternativa con la conferma dell’esenzione del pedaggio autostradale della tratta L’Aquila est-L’Aquila ovest, segnale chiaro dell’attenzione che il governo centrale mantiene sulla nostra città”.

“Questa variazione, inoltre, contiene la considerevole cifra di 18 milioni di euro in entrata: si tratta delle risorse del Piano Periferie con cui sarà possibile effettuare interventi per la riqualificazione urbana e socioeducativa dei territori periferici e delle nostre frazioni – conclude Vittorini – Un lavoro costante dell’Amministrazione e della maggioranza di centrodestra in Consiglio comunale che testimonia il costante e certosino lavoro che coniuga sviluppo, crescita e attenzione verso le esigenze della comunità”.