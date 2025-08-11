L’AQUILA: VASTO INCENDIO A SANT’ELIA, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

L’AQUILA – Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio in zona Sant’Elia, all’Aquila.
Sul posto uomini e mezzi dei vigili del fuoco.
Le fiamme, che si sarebbero sviluppate dalle sterpaglie, hanno travolto un’ampia area di vegetazione.
Le colonne di fumo sono ben visibili dalla strada.
