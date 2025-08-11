L’AQUILA: VASTO INCENDIO A SANT’ELIA, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

11 Agosto 2025 16:07

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio in zona Sant’Elia, all’Aquila.

Sul posto uomini e mezzi dei vigili del fuoco.





Le fiamme, che si sarebbero sviluppate dalle sterpaglie, hanno travolto un’ampia area di vegetazione.

Le colonne di fumo sono ben visibili dalla strada.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. L’AQUILA: VASTO INCENDIO A SANT’ELIA, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO
    L'AQUILA - Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio in zona Sant'Elia, all'Aquila. Sul posto uomini e mezzi dei vigili del fuoco. Le ...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: