L’AQUILA, VENERDI’ 24 NOVEMBRE CONFERENZA E APERITIVO SOLIDALE PER LA PALESTINA

L’AQUILA – “Un’occasione utile per analizzare la storia di un conflitto che non nasce con l’attacco di Hamas del 7 ottobre, ma affonda le sue radici nella mancata creazione di uno Stato palestinese, previsto sin dal dopoguerra accanto a quello di Israele dalle risoluzioni delle Nazioni Unite. L’occupazione israeliana dei territori palestinesi ha invece finito per determinare una condizione di vero e proprio apartheid per la popolazione araba, favorendo i fenomeni di radicalizzazione ai quali oggi assistiamo”.

Si svolgerà venerdì 24 novembre alle 17.30, presso la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni, all’Aquila, la conferenza organizzata dall’organizzazione di volontariato Sol.Id. sull’esplosiva situazione del Vicino Oriente e, in particolare, sulla recente recrudescenza delle ostilità tra Israele e Palestina.

“L’incontro – spiegano in una nota gli organizzatori – vedrà la partecipazione di Alberto Palladino, vicepresidente nazionale di Sol.Id, e di Giovanni Feola, esponente del Fronte Europeo per la Siria. Al termine della conferenza si svolgerà un aperitivo solidale nel corso del quale sarà possibile offrire il proprio contributo per la raccolta fondi avviata dall’associazione in favore della popolazione palestinese di Gaza, che da settimane subisce i tremendi effetti dei bombardamenti israeliani”.