L’AQUILA: VENERDI’ CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA PREVISTA ANCHE PER IL 9 MARZO

L’AQUILA – Su disposizione del presidente, Roberto Tinari, il Consiglio comunale dell’Aquila si riunirà dopodomani, venerdì 5 marzo, alle 9.30, in modalità mista. La seduta infatti si svolgerà nella sala ipogea di palazzo dell’Emiciclo per i consiglieri che vorranno partecipare in presenza, ma sarà possibile per loro anche collegarsi in videoconferenza.

L’ordine del giorno prevede due interrogazioni a firma del consigliere Paolo Romano (Iv). La prima riguarda gli assegni di cura legati alla non autosufficienza per le annualità 2019 e 2020, la seconda il consolidamento-demolizione e ricostruzione del ponte di Sant’Apollonia. Seguirà un ordine del giorno del consigliere Daniele D’Angelo (Benvenuto presente) sulla richiesta all’Agenzia delle entrate di riconoscimento delle microzone e conseguente revisione del classamento delle unità immobiliari delle frazioni.

Tre le delibere in discussione, riguardanti questioni urbanistiche. Planivolumetrico di coordinamento in zona per attrezzature generali direzionali in località contrada Romani; variante all’intervento costruttivo approvato alla società Domus nel subcomparto Peep 2b a Pettino; richiesta di cambio di destinazione d’uso da artigianale a commerciale di locali siti via del Crocifisso.

All’ordine del giorno è stato aggiunto un punto, riguardante l’esame delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità nonché per la convalida alla carica di consigliere comunale di Silvia D’Angelo, che subentra a Vito Colonna, nominato assessore.

La delibera concernente l’atto costitutivo e lo statuto del collegio di merito sarà esaminata dalla terza Commissione, Politiche sociali, presieduta della consigliera Chiara Mancinelli, domani, giovedì 4 marzo, alle 15 in prima e alle 15.30 in seconda convocazione, in videoconferenza.

Il Consiglio comunale si riunirà anche martedì 9 marzo in prima convocazione, alle 9.30, con eventuale seconda convocazione giovedì 11 marzo, sempre alle 9.30, in videoconferenza. All’ordine del giorno, l’approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo del collegio di merito “Ferrante d’Aragona” e la delibera riguardante l’affidamento della riscossione coattiva dei canoni di locazione e condominiale, nonché dei consumi di gas, relativi agli alloggi del progetto Case e Map. In programma anche un’interrogazione sui contributi ai centri estivi per ragazzi gestiti dalle associazioni di volontariato del territorio (consigliere Paolo Romano, Iv). Previsti anche tre ordini del giorno: Attuazione del regolamento sullo sport (Romano), Richiesta al Governo italiano di appoggio diplomatico alla battaglia legale intentata da Sabrina Prioli nei confronti dello Stato del Sud Sudan (consigliere Stefano Palumbo, Pd) e Intervento di manutenzione all’Auditorium del Parco (Palumbo).

I lavori potranno seguiti in diretta streaming sulla web tv del Comune, a questo indirizzo https://www.youtube.com/user/webtvcomuneaq

Download in PDF©