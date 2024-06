L’AQUILA: VENERDI’ IN CENTRO, IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DEL 21 GIUGNO

L’AQUILA – Quinto e ultimo appuntamento con l’iniziativa dei “Venerdì in centro per le famiglie”, promossa dal Comune dell’Aquila e che per la giornata del 21 giugno animerà il centro storico con giochi, eventi, musica e spettacoli per grandi e piccini.

Il programma

Cortile Palazzo Margherita: spettacolo “Conta fino a 6: apri la tua finestra sulla bellezza. L’Ape Tau arriva in centro!”. Letture animate, danza e musica per bambini e famiglie. Dalle 17:30 alle 19:30.

P

iazza Duomo: Ludobus. Giochi in legno & co. Dalle 17 alle 22.

Urban Groove & Ensemble. Quartetto repertorio variegato con intermezzi teatrali. Dalle 21 alle 23.

Corso Vittorio Emanuele II: “Il Paese dei Balocchi”. Attività ludico-artistiche-teatrali dedicate al piccolo pubblico (dai 3 anni in su). A cura di Barbara Saturni – Ass. Il Bosco del Fauno. Dalle 17 alle 20. Spettacolo con bolle di sapone. Dalle 18 alle 23.

Villa Comunale: Orienteering a cura della Federazione Italiana Sport Orientamento. Percorsi di trail-orienteering. L’attività prevede anche il coinvolgimento di ragazzi e adulti con difficoltà psico-fisiche. Prenotazioni al 3286084470. Dalle 17 alle 19. Concerto di fine anno dell’accademia musicale Factory Sound. Repertorio della musica italiana e della musica pop e rock. Dalle 17 alle 19.

Piazza Regina Margherita: Fabrizio De Melis + Antonio Marinelli. Swing tradizionale, musica irlandese. Dalle 21 alle 23.

Via Verdi: Signorini & Costantini. Rock Internazionale. Dalle 21 alle 23.

Mascotte itineranti: dalla Fontana Luminosa a Piazza Duomo, dalle 18 alle 21. Dalle 21 alle 23 su Corso Vittorio Emanuele II.

Crazy Stompin’ Club: band musicale itinerante con percorso dalla Fontana Luminosa a Piazza Duomo, dalle 18 alle 21.