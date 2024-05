L’AQUILA: VENERDI’ IN CENTRO PER LE FAMIGLIE, IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI

L’AQUILA – Giochi, animazione, spettacoli per grandi e piccini. Tutto pronto per il primo appuntamento della manifestazione “Venerdì in centro per le famiglie” dall’amministrazione comunale dedicata, principalmente, a bambini e ragazzi e ai loro genitori.

“Rispetto al passato quest’anno abbiamo deciso di proporre l’iniziativa, che proseguirà sino al mese di giugno, con leggero anticipo – spiega il sindaco, Pierluigi Biondi – Recuperare il piacere di ritrovarsi come comunità attraverso un sano intrattenimento da un lato consente alle famiglie di vivere e riscoprire il nostro centro storico, in costanti mutamento e trasformazione, e dall’altro di fornire un sostegno alle attività commerciali che potranno contare su un maggiore afflusso di persone nel cuore cittadino. Un progetto nato qualche anno fa, fermatosi a causa della pandemia, ma che sin da subito ha fatto breccia nell’immaginario dei più piccoli e degli adulti e che riproponiamo come una sorta di antipasto del ricco cartellone dell’estate aquilana, contrassegnata dalla rassegna dei Cantieri dell’Immaginario, dal cinema all’aperto, dalla Perdonanza e dalla maratona jazz: proposte per invogliare i cittadini a uscire di casa e fornire una valida opportunità ai turisti che ci apprestiamo ad accogliere”.

Di seguito il programma degli appuntamenti, con orari e luoghi degli eventi in programma.

Corso Vittorio Emanuele II.

Laboratorio di piccolo circo. A numero chiuso 20 partecipanti ogni 40 minuti con 3/4 repliche. Dalle 17 alle 20

Villa Comunale

Orienteering a cura della Federazione Italiana Sport Orientamento. L’attività prevede anche il coinvolgimento di ragazzi e adulti con difficoltà psico-fisiche.

Dalle 17 alle 19. Prenotazioni: 3286084470.

Tutto Sinizzo Così. Commedia per tutti con Antonio Fruci, Giuseppe Tomei, Matteo Di Genova e Luca Serani

Dalle 20 alle 22

Piazza Duomo

Ludobus, servizio Ludobus Ri.Scossa (giochi in legno & co.).

Dalle 17 alle 22

I musicanti di Collebrincioni. Spettacolo tratto dai Musicanti di Brema e riadattato sui Quattro Quarti dell’Aquila. Dalle 21 alle 22:30

Via Verdi

Take Five. Musica pop e rock italiana e internazionale

dalle 21 alle 23