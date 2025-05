L’AQUILA: VENERDI’ IN CENTRO, PUBBLICATO AVVISO PER CARTELLONE EVENTI

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila informa che è stato pubblicato l’avviso finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte di realtà culturali interessate ad attività performative, laboratoriali e di intrattenimento, per la definizione di un calendario di eventi per l’edizione 2025 dell’iniziativa denominata “I Venerdì in Centro”, da svolgersi in aree del centro storico ogni venerdì nei mesi di maggio e giugno 2025, indicativamente nelle zone pedonali, nelle vie e nelle piazze.

In particolare – viene spiegato in una nota -, le attività si svolgeranno indicativamente dalle ore 16.00 alle ore 20.00, per quanto riguarda le attività performative, laboratoriali, di intrattenimento dedicate ai bambini e alle famiglie, e dalle ore 21.00 alle ore 23.00 per quanto riguarda l’intrattenimento musicale, secondo un calendario che sarà definito sulla scorta delle proposte accoglibili, alla luce della preliminare verifica sulla compatibilità delle stesse proposte con gli obiettivi dell’Ente, sulla disponibilità degli spazi e delle risorse disponibili.

L’Avviso è rivolto a tutte le realtà del Terzo Settore, senza scopo di lucro, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

essere in regola con le normative relative agli Enti del Terzo Settore ed in possesso di regolare codice fiscale e/o P.IVA;

essere soggetto in grado di emettere regolare fattura elettronica;

essere in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL, qualora dovuti.

Si evidenzia che le proposte pervenute saranno esaminate medio tempore già a partire dal mese di maggio, onde consentire gli adempimenti necessari ai fini della composizione del programma di volta in volta necessario, e l’inserimento dell’iniziativa proposta nella programmazione dei singoli appuntamenti.

Le domande di partecipazione al programma di cui al suddetto Avviso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 9.00 del 3 giugno 2025 all’indirizzo: aqprogettispeciali@comune.laquila.it

L’avviso è pubblicato nella specifica sezione Avvisi del sito istituzionale dell’Ente, oltre che sull’Albo pretorio on line del Comune dell’Aquila raggiungibile dal seguente link: https://www.comune.laquila.it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1109.html