L’AQUILA, VENERDI’ IN CENTRO: ULTIMO APPUNTAMENTO, IL VENTRILOQUO FRATELLINI ALLA VILLA COMUNALE

L’AQUILA – È l’ultimo appuntamento con i Venerdì in centro, la manifestazione organizzata dal Comune dell’Aquila nel centro storico che ha animato tutti i venerdì del mese tra musica, magia e intrattenimento dedicata a grandi e piccoli, quello previsto per il 30 giugno e che ha accompagnato la città verso i “Cantieri dell’Immaginario”, che inizieranno il 3 luglio.

Venerdì prossimo, infatti, il centro storico sarà ancora animato per dare spazio ai bambini e alle loro famiglie con eventi pensati proprio per un pubblico specifico.

Si inizierà alle 17,30 alla Villa Comunale con lo spettacolo Robin, il Principe dei Ladri MAG, con animazione e baby dance a cura dell’Associazione Mamme per L’Aquila che, in caso di maltempo, si sposterà al Palazzetto dei Nobili.

La Villa Comunale sarà anche il set del principale spettacolo della serata, Zio Tore del ventriloquo, comico, prestigiatore e fantasista Andrea Fratellini alle 21,30. In caso di mal tempo lo spettacolo verrà spostato all’Auditorium del Parco del Castello.

Le attività ludiche proseguiranno lungo Corso Vittorio Emanuele II con il consueto e divenuto ormai imperdibile Ludobus con Giochi in Legno & Co, dalle 18 alle 23 e con i giochi da tavola, per i più appassionati e per chi vuole avvicinarsi a questa nuova esperienza dell’immaginazione.

Il cortile di Palazzo Cappa-Cappelli, sempre lungo Corso Vittorio Emanuele II, risuonerà con la musica dei “Concerti della Consulta” a cura degli studenti del Conservatorio A. Casella dalle 18 alle 20.

Contribuiranno con una nota di colore tra le vie e le piazze del centro storico anche la Banda di Paganica, le mascotte dei cartoni animati più amati dai bambini, i trampolieri e i giocolieri.

Le piazze più caratteristiche della città saranno dedicate infine, dalle 21 alle 23, all’intrattenimento musicale: Piazza Duomo (Capo Piazza) ospiterà i Fabbricanti dei Sogni, mentre a Piedi Piazza si esibirà Noemi Parmiani Sax; a Piazza del Sole ci saranno i Take Three, a Piazza IX Martiri i Bossaflôr e a Via Verdi i Veleand.

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita.