L’AQUILA: VENERDI’ VIA CRUCIS DIOCESANA A SAN SILVESTRO, DOMENICA MESSA DELLE PALME A SANT’ELIA

L’AQUILA – Si svolgerà in presenza, il prossimo venerdì 26 marzo, la tradizionale Via Crucis Diocesana che lo scorso anno, a causa delle restrizioni antipandemia, si tenne via streaming.

La Via Crucis, nel rispetto delle norme anti Covid, non potrà aver luogo all’esterno, lungo le vie del centro storico cittadino, ma si svolgerà all’interno della Chiesa di San Silvestro con inizio alle ore 20. I fedeli che parteciperanno potranno così rientrare nelle proprie abitazione entro le ore 22, inizio del cosiddetto coprifuoco.

A presiedere la Via Crucis sarà il Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, mentre i testi e l’animazione saranno curati dal Servizio diocesano di Pastorale Giovanile e Vocazionale e dal Coro diocesano giovanile “San Massimo”.