L’AQUILA – Un albero è crollato sul percorso pedonale tra la frazione aquilana di Paganica e il santuario della Madonna d’Appari.

A far cadere l’albero, che ha di fatto bloccato il percorso che comprende anche la Via Crucis, è stata una forte raffica di vento. Per fortuna al momento del crollo non era presente nessuno. (r.s.)