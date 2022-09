L’AQUILA: VERINI, “PIAZZA REGINA MARGHERITA PULITA DA ASM GIÀ 27 VOLTE, LOCALI PARTECIPINO AI COSTI”

L’AQUILA – “In prima Commissione apprendiamo dall’Asm che smaccchiare un muro da una scritta con bomboletta costa 3.000 euro. Da quando rifatta, Piazza Regina Margherita è stata ripulita a fondo 27 volte. Ogni giorno vengono raccolti da terra 900 kg di rifiuti gettati a terra dalla gente. Ogni giorno vengono raccolte 90 siringhe (tutti i giorni )”.

A snocciolare i numeri su facebook è Enrico Verini, consigliere comunale dell’Aquila di opposizione, che propone, in riferimento a piazza Regina Margherita, ripavimentata con la pietra bianca e fulcro della movida: “quando una zona costa alla città, a me, a voi, una cifra così imponente (27 volte pulita a fondo), perché ci guadagnano diverse attività commerciali, a queste va chiesto di partecipare alle spese”.

E poi evidenzia: “senza una opera di educazione civica che riparta dalla scuole, non ce la faremo mai. Se non cominciamo a multare chi sporca, non ce la possiamo fare (ad oggi zero multe), e 90 siringhe raccolte ogni giorno, ci dicono che non siamo una isola felice come spesso si vuole credere e far credere e questo apre una serie di riflessioni purtroppo complicatissime”, prosegue Verini.

“Torno in Consiglio Comunale dopo 10 anni. E trovo una città molto più problematica di quanto mi aspettavo. Sarà un lavoro duro e quotidiano. A margine di tutto ciò, e come piccola consolazione, abbiamo ottenuto di far pulire San Bernardino una volta a settimana. So che è una goccia in mezzo al mare. Ma bisogna pur cominciare ad agire da qualche parte”, conclude Verini.