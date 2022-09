L’AQUILA: VERINI, “PORTICI SAN BERNARDINO LERCI, HO CHIAMATO CHI DI DOVERE PER PULIRLI”

L’AQUILA – Questi i portici di San Bernardino oggi, fotografati poco fa mentre andavo in conferenza capigruppo. Ho chiamato chi di dovere e saranno ripuliti, però non può essere che questo accada on demand”.

Lo scrive su facebook Enrico Verini, consigliere comunale dell’Aquila di Azione + Europa.

“Dovrebbe essere automatico e regolare. Non lo è perché nel contratto di servizio che regola i rapporti tra comune e ASM (che ho acquisito e studiato), manca l’obbligo per quest’ultima di effettuare la pulizia regolare e cadenzata con l’idropulitrice. Lasciamo perdere le polemiche: chiederò al presidente della 1ª commissione in comune, la commissione competente in materia, di convocare le parti per far rimediare, finalmente, inserendo nel contratto ciò che è necessario. Detto questo, però, io penso che non dovrebbe essere permesso il bivacco quotidiano in questo tratto”.

“In realtà c’è una ordinanza in tal senso, fatta dal Sindaco, ma se poi mancano i controlli e non viene fatta rispettare, non serve a nulla. Anche su questo mi attiverò parlando con l’Assessore alla polizia municipale chiedendo una azione più seria sul tema, con controlli e multe (si multe) per chi non rispetta quanto previsto. Vedremo gli effetti di tutto questo. Io voglio solo che la mia città torni ad essere una città normale. E non mollerò di un cm, siatene certi, fino a quando non ritorneremo ad essere una città normale”, conclude Verini.